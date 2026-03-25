Más Información

Morena y aliados avalan Plan B; en lo particular PT no apoyará revocación

Morena y aliados avalan Plan B; en lo particular PT no apoyará revocación

PT va con el "Plan B", pero sin revocación de mandato; acompañamos a Sheinbaum y estaremos con ella hasta 2030: Alberto Anaya

PT va con el "Plan B", pero sin revocación de mandato; acompañamos a Sheinbaum y estaremos con ella hasta 2030: Alberto Anaya

"Es un narco" y "demuéstremelo"; Saúl Monreal y Lilly Telléz tienen encontronazo durante debate del "Plan B" en el Senado

"Es un narco" y "demuéstremelo"; Saúl Monreal y Lilly Telléz tienen encontronazo durante debate del "Plan B" en el Senado

Un 14% de usuarios están registrados en el padrón nacional de Telefonía Móvil; suman 22 millones

Un 14% de usuarios están registrados en el padrón nacional de Telefonía Móvil; suman 22 millones

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

Ambientalistas acusan al gobierno de no atender derrame de petróleo en el Golfo de México; exigen transparencia

Ambientalistas acusan al gobierno de no atender derrame de petróleo en el Golfo de México; exigen transparencia

La informó que este sábado, durante el partido entre México y Portugal, los accesos para las y los vecinos de las colonias aledañas al será con credencial de elector o comprobante de domicilio.

En redes sociales, la demarcación detalló que los tarjetones para acceso vial a la zona son un proyecto que está por definirse en coordinación con el , y se prevé que se ponga en marcha unas semanas antes del .

En su oportunidad, y en coordinación con el Gobierno capitalino, se dará a conocer el mecanismo bajo el cual operará”, se señaló.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]