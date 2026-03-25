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La alcaldía Coyoacán informó que este sábado, durante el partido entre México y Portugal, los accesos para las y los vecinos de las colonias aledañas al Estadio Azteca será con credencial de elector o comprobante de domicilio.
En redes sociales, la demarcación detalló que los tarjetones para acceso vial a la zona son un proyecto que está por definirse en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, y se prevé que se ponga en marcha unas semanas antes del Mundial.
En su oportunidad, y en coordinación con el Gobierno capitalino, se dará a conocer el mecanismo bajo el cual operará”, se señaló.
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