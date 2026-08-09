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León, Guanajuato. - La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará el “Examen de Control Presencial” a 2 mil 777 personas que aspiran a cursar una de las 12 licenciaturas que oferta en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León.
¿Cuándo y dónde aplicará la UNAM examen de control en León, Guanajuato?
La prueba se aplicará los días 12 y 13 de agosto de 2026 en los salones del Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado enfrente de las instalaciones de la Feria de León, en el estado de Guanajuato.
¿Qué no podrán llevar?
Los interesados no deberán llegar con
- Gorras
- Lentes
- Audífonos
- Calculadoras
- Mochilas
Como lo han hecho en los exámenes presenciales de otros años, informó la institución en la sede León.
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¿Cómo consultar la cita para el Examen de Control de la UNAM?
La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM informó en un comunicado subido a las redes sociales que desde el 7 de agosto está habilitado el sistema para que las personas aspirantes a presentar el Examen de Control Presencial consulten el día, horario y sede que se les ha asignado de manera particular.
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Exhortó a presentarse puntualmente en la fecha y hora indicadas, portando la documentación requerida.
A través de "TU SITIO", alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 podrán conocer los detalles de la cita.
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¿Qué otros estados son sedes del examen de control de la UNAM?
Tras el fallido examen en línea, la UNAM determinó cuatro sedes:
- Oaxaca
- León
- Tijuana
- Ciudad de México
En suma, atenderán a 58 mil 783 aspirantes.
En León el hotel sede se encuentra en el bulevar Adolfo López Mateos No. 2211 Oriente, colonia Las Bugambilias.
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