Reapertura del Estadio Banorte: ¿Vas al México vs Portugal? Estos son los artículos que no puedes ingresar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, con motivo de la implementación del operativo “Estadio Seguro” por el partido amistoso entre México y Portugal, que se disputará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, estará prohibido el ingreso de carteles, mantas o banderas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia.

También están restringidos palos, tubos, astas, herramientas, bastones para celular u objetos que puedan ser lanzados.

De igual forma, no se permitirá ingresar bebidas alcohólicas, botellas, latas, termos, hieleras ni alimentos externos. Tampoco estarán permitidos objetos para formar figuras en las gradas sin autorización previa.

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La SSC indicó que también se prohibirá el acceso con armas, objetos punzocortantes, explosivos, pirotecnia o sustancias peligrosas. Además, no se permitirá el ingreso de drogas o sustancias ilegales.

Las autoridades señalaron que tampoco podrán ingresar animales de compañía, excepto aquellos que sean de asistencia.

Para el operativo se desplegarán 4 mil 613 policías, apoyados por dos drones de la "Unidad Águila", cuatro ambulancias y dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); además, un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores realizará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

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También se implementarán cortes viales, vigilancia en accesos y acciones contra la reventa en las inmediaciones del estadio.

Estadio Banorte. Foto: Especial

Despliegue de elementos de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) desplegó desde la mañana de este sábado a elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito para garantizar la movilidad en la zona del Estadio Banorte, con motivo del partido de fútbol entre las selecciones de México y Portugal.

La SSC informó que los oficiales orientan a los ciudadanos que circulan en la zona, para que puedan acceder a sus hogares, centros de trabajo, o lleguen a su lugar de destino sin contratiempos.

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Asimismo, los uniformados ya se encuentran en las puertas de acceso, para garantizar la seguridad de los aficionados que acudan al partido, que se llevará a cabo esta noche, además de orientar a los habitantes y visitantes de la zona.

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