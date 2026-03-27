Como parte de los trabajos para garantizar la conectividad durante los partidos de repechaje y de la Copa Mundial FIFA 2026, un equipo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) visita los estadios para revisar los equipos que utilizan espectro radioeléctrico, por lo que inició con el Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco.

En las próximas semanas visitará los estadios de Banorte y BBVA en Monterrey, Nuevo León.

“Rumbo al #Mundial2026 (@FIFAWorldCup) y previo a los trabajos de identificación que se juegan en nuestro país, personal de la CRT acudió al @EstadioAKRON a realizar trabajos de identificación y prevención de interferencias en los equipos que utilizan #espectro radioeléctrico”, dijo la CRT en un mensaje que difundió por redes sociales.

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Además, desde febrero pasado se instaló un Grupo de Trabajo con Operadores Móviles Privados para coordinador la operación de las redes en zonas estratégicas y de atención prioritaria como son los estadios, además de hoteles, aeropuertos, centros de entrenamiento y áreas destinadas a Fan Fests.

El objetivo es garantizar la población y de los visitantes que arribarán a México tanto para los partidos de repechaje como para los del Mundial de Fútbol 2026 en las tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además, se le otorgó a la FIFA el permiso para el uso secundario de frecuencias para la operación de dispositivos inalámbricos dentro de la banda 3550 a 3700 MHZ, específicamente “el espectro radioeléctrico se usará para operar un sistema de cámaras del árbitro (Referee Cam), el cual permitirá transmitir en tiempo real, como parte de la producción televisiva, su perspectiva durante el partido”.

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La operación de las cámaras se realizará a través de FWC que fue la firma que presentó la solicitud para utilizar esa banda en el evento deportivo que incluye tanto los partidos de repechaje como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para la CRT esto es parte del trabajo que realizan para garantizar el servicios de voz y datos para transporte, seguridad y operación logística, enlaces de audio y video para transmisiones.

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gs