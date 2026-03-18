Funcionarios estadounidenses detectaron drones no identificados sobre la base militar de Washington donde residen el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó la noche de este miércoles el diario The Washington Post, con base en información de tres personas enteradas sobre la situación.

Según el medio, las autoridades aún no han determinado de dónde procedían los drones.

La información se da a conocer en momentos en que el ejército de Estados Unidos está en estado de alerta, tras las operaciones de Estados Unidos e Israel en Irán que han desatado preocupación por las represalias que el régimen iraní puede emprender.

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Las fuentes del Post indicaron que se avistaron varios drones sobre Fort Lesley J. McNair en una sola noche en los últimos 10 días, lo que provocó un aumento de las medidas de seguridad y una reunión en la Casa Blanca para discutir cómo responder. Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el reporte.

La administración de Donald Trump ha emitido una alerta de seguridad global para las representaciones diplomáticas en el extranjero y ha cerrado varias bases nacionales debido a las amenazas.

Esta semana, la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst en Nueva Jersey y la Base Aérea MacDill en Florida elevaron su nivel de protección de la fuerza a "Charlie", un código que significa que el comandante dispone de información de inteligencia que indica que es posible un ataque o un peligro. El único nivel de alerta superior, Delta, se aplica cuando se ha producido un ataque o se prevé que se produzca, explicó el medio estadounidense.

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Los drones sobre Fort McNair llevaron a las autoridades a considerar el traslado de Rubio y Hegseth, según dijeron dos de las personas informadas al Post. El alto funcionario de la administración afirmó que los secretarios no se han trasladado aún.

Este jueves, el presidente iraní Masoud Pezeshkian advirtió de “consecuencias incontrolables” que “podrían envolver al mundo entero”, luego de que Israel atacara el South Pars, el yacimiento de gas natural más grande del mundo, y asesinara al ministro de Inteligencia iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se deslindó del ataque en South Pars y también amenazó a Irán si sigue atacando Qatar, un país al que declaró ajeno también a la ofensiva contra la refinería de gas.

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