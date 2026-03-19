Texcoco, Méx.- En esta nueva edición de la Feria Internacional del Caballo de Texcoco sigue prohibida la interpretación de narcocorridos o cualquier canción que implique apología del delito dentro de sus instalaciones, dio a conocer el alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez.

Feria Internacional del Caballo de Texcoco 2026. Foto: especial

El edil informó que el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia mexiquense y la Secretaría de Seguridad estatal, le notificaron al ayuntamiento esa determinación que también se aplicó en la edición del 2025.

“De nueva cuenta tuve el documento firmado por el secretario general de gobierno, Horacio Duarte Olivares; por el fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, y por el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo. Nos notificaron a varios alcaldes, pero de manera particular a Texcoco. Tuvimos la notificación en el inicio de la feria y de manera inmediata notifiqué yo al patronato para que hiciera a su vez también la notificación a los grupos, sobre todo a los grupos que ya tienen la etiqueta de cantar este tema de la apología, los corridos bélicos”, explicó Gutiérrez.

Feria Internacional del Caballo de Texcoco 2026. Foto: especial

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Agreden a Luis R. Conríquez por no cantar corridos bélicos en Feria del Caballo 2025

El documento llegó con antelación suficiente para evitar repeticiones del incidente del año pasado, cuando el cantante Luis R. Conríquez anunció en pleno concierto en el palenque que no interpretaría sus corridos bélicos más conocidos por la disposición del gobierno estatal.

El público reaccionó con abucheos, lanzamiento de objetos y destrucción del escenario, lo que obligó al cantante a abandonar el lugar y generó disturbios en el recinto ferial.

Saldo blanco en Feria del Caballo 2026

En esta edición, la feria lleva seis días de actividades con saldo blanco en materia de seguridad y cumplimiento de protocolos, afirmó el edil.

Los asistentes no han exigido ese tipo de canciones durante las presentaciones, según los reportes de seguridad que coordina con los tres niveles de gobierno y la seguridad privada del palenque.

El alcalde destacó que la notificación previa al patronato, encabezado por Jaime Paniagua, y la reiteración formal evitaron conflictos.

Entre los artistas programados se encuentran Luis R. Conríquez —quien regresa este 2026, no obstante lo ocurrido el año anterior—, La Arrolladora Banda El Limón, El Trono de México, Bogueto, El Komander, Grupo Ilusión y otros como Yuridia, Gloria Trevi, Christian Nodal y Pancho Barraza.

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De acuerdo al alcalde texcocano, solo Conríquez se asocia de manera clara con ese estilo, aunque todos recibieron la advertencia a través del representante del palenque y el patronato.

El incumplimiento conlleva intervención inmediata de autoridades federales, ya que se trata de delitos del fuero común y federal relacionados con apología del delito. Las corporaciones pueden detener al artista y proceder a la presentación de denuncias formales. Hasta el momento, ningún grupo ha violado la restricción, explicó.

Gutiérrez rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre la desaparición de una joven en las instalaciones, calificándolas de falsas y parte de campañas de desinformación con inteligencia artificial.

Insistió en que la feria mantiene un enfoque familiar, con mejoras como nuevo asfalto en andadores, techumbres renovadas, conversión de antiguas cantinas en caballerizas y atractivos como domo histórico, granja didáctica de Chapingo y muestras de charrería y razas de caballos.

La expectativa de mayor afluencia se concentra en los próximos días de Semana Santa.

“Esperamos que así transcurra también; ya la gente, con la experiencia que se vio el año pasado, pues le quedó claro que no va a haber corridos, esos que hagan apología del delito”, dijo.

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