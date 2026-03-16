Luis R Conríquez canta corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale; presentación genera polémica

Ring Royale 2026 se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana en México. El espectáculo, realizado el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey y creado por Poncho de Nigris, reunió a influencers, celebridades y figuras del entretenimiento en un ring que no solo ofreció combates, sino también momentos de polémica.

Aunque las peleas —como la de Karely Ruiz contra Marcela Mistral— acapararon gran parte de la conversación en redes sociales, la música también terminó desatando controversia durante la velada.

Luis R Conríquez canta narcocorridos y desata polémica en Ring Royale 2026

Minutos después del enfrentamiento entre Alberto Del Río, conocido como “El Patrón”, y el influencer Chuy Almada, el ambiente en la Arena Monterrey cambió por completo cuando el cantante Luis R Conríquez apareció en el escenario para encender a miles de asistentes con varios de sus éxitos.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando el intérprete decidió cantar “Presidente”, un corrido que forma parte de su repertorio de narcocorridos y que contiene referencias directas al narcotráfico.

La canción menciona a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue abatido el 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, Jalisco.

🎤 Polémica : Luis R. Conriquez durante #RingRoyale 2026: 🇲🇽 interpretó corridos con menciones a **Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”) y Los Chapitos en la Arena Monterrey, antes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

El público los coreó y las redes estallaron.… pic.twitter.com/N8nMm6NET7 — Azteca_NewsMX (@Azteca_NewsMX) March 16, 2026

Esta interpretación llamó la atención debido a que en los últimos meses varias entidades del país han impulsado restricciones contra la apología del delito en espectáculos públicos.

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“Triple Lavada” y las referencias a Los Chapitos

Además, durante su presentación, también interpretó “Triple Lavada”, otro de los narcocorridos que forman parte de su repertorio y que incluye referencias directas a Los Chapitos, grupo con el que se identifica a los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

La letra del tema hace alusión a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocido como “Archivaldo”, e incluye frases vinculadas con armas, lujos, fiestas y la lealtad hacia líderes del grupo criminal.

Dentro del narcocorrido aparecen expresiones como “A la orden de Archivaldo”, que refuerzan las referencias al Cártel de Sinaloa.

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La polémica por los narcocorridos en México

Aunque en Monterrey, Nuevo León, México no existe una prohibición específica que impida interpretar narcocorridos en espectáculos públicos, la presentación de Luis R Conríquez generó contraste con las medidas restrictivas que ya han comenzado a aplicarse en otras ciudades y estados del país para limitar canciones que hagan apología del delito.

Cabe recalcar que, el tema no es nuevo para el cantante. En el pasado ya ha enfrentado sanciones por interpretar corridos con referencias al narcotráfico. En 2024 fue castigado con una multa superior a 800 mil pesos después de cantar narcocorridos durante un palenque en Chihuahua, México.

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