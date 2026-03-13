Texcoco, Mex.– La Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegará un estado de fuerza de hasta 400 policías y 60 unidades para garantizar la seguridad y el orden para los visitantes que lleguen a la XLIII Edición de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026.

El dispositivo de seguridad estará activo del 13 de marzo al 12 de abril, participando 300 elementos y 50 unidades de lunes a jueves y 400 uniformados y 60 vehículos oficiales de viernes a domingo.

La SSEM explicó que también contarán con el apoyo de un dron táctico y cinco binomios caninos, a fin de reforzar la seguridad en las inmediaciones del recinto, ubicada en la vía Texcoco-Tepexpan, donde convergen varias vías de acceso de municipios aledaños como Chiconcuac, Atenco, Chiaulta, Tezoyuca, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

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En el operativo también participarán binomios caninos. (Foto: especial)

“Personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito será la encargada de brindar y agilizar la vialidad; en tanto, se desplegarán células de seguridad en diversos puntos del recinto ferial como los juegos mecánicos, el palenque y plaza de toros, el kiosco, picadero y caballerizas, el megadomo y el pabellón comercial y artesanal”, puntualizó la policía estatal.

Otra acción será coordinada con la policía municipal, quienes desplegarán 44 elementos para realizar filtros de control en carreteras. Y la Guardia Nacional realizará recorridos constantes a lo largo de las vías carreteras cercanas al sitio.

Y de manera adicional, habrá monitoreo constante de patrullajes virtuales, con cámaras de vigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) y del Centro de Mando Municipal.

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