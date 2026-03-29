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Tultitlán, Méx.- Vecinos de Paraje Fimesa realizaron un acto simbólico para rebautizar su comunidad como “”, en rechazo al cambio de nombre oficial impulsado por el gobierno municipal 2022-2024, encabezado por Elena García Martínez, que la denominó “”.

Durante la protesta, habitantes llevaron a cabo un corte de listón y colocaron una lona en uno de los accesos principales con la leyenda “Bienvenidos a la colonia Transformación de Cuarta”, como muestra de inconformidad.

Carolina Vázquez, vecina del lugar, señaló que la acción busca evidenciar el descontento social ante lo que calificó como una “imposición”.

Vecinos de la "Cuarta Transformación" rebautizan simbólicamente su colonia. Foto: especial
Vecinos de la "Cuarta Transformación" rebautizan simbólicamente su colonia. Foto: especial

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“Es la burla que le regresamos a las autoridades”, expresó al encabezar la protesta.

Los colonos marcharon por calles de Paraje Fimesa hasta la avenida principal, donde reiteraron que el cambio de nombre no ha ido acompañado de mejoras en .

Denunciaron que, pese al cobro de predial y agua, persisten calles sin pavimentar y carencias en infraestructura.

Además, aseguraron que la modificación en la nomenclatura ha generado complicaciones administrativas, particularmente en trámites oficiales y en la entrega de , debido a inconsistencias en la denominación de la colonia.

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Como parte de la manifestación, los vecinos también intervinieron nombres de calles, que previamente hacían alusión a , para sustituirlos con términos críticos hacia distintas problemáticas nacionales.

Entre estos destaca: “Huachicol Fiscal”, “Desfalco Segalmex”, “Desaparecidos del Bienestar”, así como “Cártel La Barredora”.

Finalmente, los habitantes advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta que se restituya el nombre original de la colonia y se atiendan otras demandas, como devolución de predios que fueron demolidos en la administración pasada.

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mahc/LL

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