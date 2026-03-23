Tultitlán, Méx.— Cártel La Barredora, Huachicol Fiscal y Desfalco Segalmex, son algunos de los nombres que vecinos de las colonias Paraje Fimesa 1, 2 y 3 colocaron en la entrada de la obra donde se construye la preparatoria 296, como forma de protesta contra el cambio de nomenclatura y la imposición del nombre Cuarta Transformación a su colonia por parte del gobierno municipal a finales de 2024, así como los desalojos ejecutados en 2023.

Los letreros fueron elaborados con el mismo formato de las placas oficiales utilizadas para identificar las calles, en alusión a las modificaciones realizadas.

“Estamos rebautizando nuestra colonia como hace un año el ayuntamiento de Tultitlán nos puso la Cuarta Transformación, ahora nosotros vamos a rebautizar nuestra colonia como la Transformación de Cuarta”, señaló una de las vecinas inconformes.

Habitantes de la colonia recordaron que el cambio de nombre se llevó a cabo sin consenso previo con la comunidad, lo que ha generado inconformidad entre los residentes.

Enfatizaron que la modificación no solo implica un tema simbólico, sino también posibles afectaciones en documentos, servicios y ubicación. Los habitantes hicieron un llamado al Gobierno del Estado de México y a la Fiscalía General de Justicia estatal para que ponga atención al municipio y se judicialicen las carpetas que se han abierto por estos hechos, así como por la demolición de viviendas en el año 2023.

El municipio ha señalado que la creación de la colonia Cuarta Transformación beneficia a más de 3 mil hogares con la regularización de la tenencia de la tierra. Actualmente, el nombre de Cuarta Transformación se mantiene en la colonia.