Este lunes 30 de marzo, la capital del país registra una intensa agenda de movilizaciones sociales que abarcan desde demandas laborales hasta exigencias educativas y causas internacionales, lo que podría generar afectaciones viales en distintos puntos de la ciudad.

Desde temprana hora, padres de familia de la Escuela Primaria José María Rodríguez Cos se concentraron en el cruce de Anillo Periférico y Canal de Garay, en la colonia Los Ángeles Apanoaya, alcaldía Iztapalapa. La movilización inició alrededor de las 07:30 horas, con la finalidad de exigir atención inmediata por parte de las autoridades educativas ante diversas problemáticas que afectan el entorno escolar de los estudiantes.

Más tarde, a las 08:00 horas, integrantes del Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas (MCTP) comenzaron a reunirse en el Ángel de la Independencia, desde donde partieron en marcha a las 09:00 horas en dos contingentes. El primero avanzó hacia las oficinas de Uber, ubicadas en la colonia Juárez, mientras que el segundo se dirigió a la zona corporativa de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

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Los manifestantes denunciaron cobros excesivos, altas comisiones y retenciones injustificadas por parte de la plataforma digital, al tiempo que exigieron tarifas justas y una regulación equitativa. “Sin conductores no hay Uber y sin justicia no hay servicio”, expresaron durante la movilización.

🚗 ¡Protestan contra Uber!



🗣️ Conductores de Uber se reúnen en el Ángel de la Independencia para protestar sobre el bajo porcentaje de dinero que reciben por cada viaje realizado; avanzarán hacia las oficinas de la aplicación#VIDEO: Santiago Cadena | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/4sMwBy3mfD — El Universal (@El_Universal_Mx) March 30, 2026

En el primer cuadro de la ciudad, integrantes de la organización Plata y Oro A.C., conformada por policías en activo, jubilados y pensionados, se concentraron a las 10:00 horas en la sede del Gobierno capitalino, ubicada en la Plaza de la Constitución. Los inconformes demandaron el cumplimiento del incremento del 9% al salario básico, el cual, aseguran, no ha sido cubierto por las autoridades.

Por su parte, a las 14:00 horas, el colectivo Mazatecas por la Libertad se manifestó en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde exigieron el derecho de audiencia con los ministros del máximo tribunal. Denunciaron la persistencia de procesos penales contra habitantes del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, los cuales calificaron como fabricados, además de señalar presuntas violaciones a derechos humanos derivadas de más de una década de criminalización.

Ya por la tarde, a las 16:00 horas, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina convocó a una concentración en el Hemiciclo a Juárez, con marcha hacia el Ángel de la Independencia. Los participantes exigieron un alto a la guerra en Gaza, el fin de la ocupación de territorios palestinos y la ruptura de relaciones con gobiernos que, señalaron, fomentan el conflicto en Medio Oriente.

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Las autoridades capitalinas recomendaron a la ciudadanía anticipar sus traslados y considerar rutas alternas ante la presencia de contingentes en vialidades principales, particularmente en Paseo de la Reforma, Periférico y el Centro Histórico.

Se prevé que las movilizaciones se desarrollen de manera escalonada a lo largo del día, con presencia de elementos de seguridad para resguardar tanto a manifestantes como a la población en general.

#PrecauciónVial | Manifestantes realizan cortes intermitentes en Paseo de la Reforma a la altura de la Glorieta del Ángel de la Independencia. #AlternativaVial Circuito Interior. pic.twitter.com/9845pfblN4 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 30, 2026

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