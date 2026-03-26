Padres de familia de la Secundaria Diurna No. 66 “Ida Appendini Dagasso” realizaron una protesta este jueves en calles de la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para exigir la destitución de la directora del plantel por presuntos malos manejos administrativos.

La manifestación inició con el cierre de la circulación en el cruce de avenida Presidente Masaryk y Bernard Shaw, donde los inconformes se concentraron para visibilizar sus demandas. Minutos después, el grupo se desplazó hacia el Anillo Periférico, donde bloqueó carriles en dirección al Toreo, a la altura de la calle Jesús Camacho Morelos, lo que provocó afectaciones viales en una de las arterias más importantes de la capital.

Padres bloquean Masaryk y Periférico en Polanco; exigen destitución de directora de secundaria. Foto: Especial

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Los manifestantes señalaron irregularidades en la administración de la secundaria, lo que, afirmaron, ha impactado en el funcionamiento del plantel y en la comunidad estudiantil. Por ello, insistieron en la remoción de la directora como principal exigencia.

Al sitio acudieron elementos de la policía metropolitana, quienes implementaron un operativo para contener la movilización y restablecer la circulación. Tras aproximadamente una hora de bloqueo, los manifestantes fueron replegados hacia la banqueta, liberando parcialmente la vialidad.

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