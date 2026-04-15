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La tarde de este miércoles, un grupo de transportistas bloquea carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Peñón Viejo del Metro, en la alcaldía de Iztapalapa.
La movilización es encabezada por integrantes de la organización “Rutas Hermanas”, quienes colocaron tubos y polines para impedir el paso de vehículos, generando afectaciones viales.
De acuerdo con los primeros reportes, los inconformes señalan presuntos actos de abuso por parte de elementos de la policía capitalina, por lo que exigen el cese de estas prácticas. Asimismo, demandan acciones legales en contra de un individuo al que responsabilizan de diversos hechos.
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Al lugar, personal de concertación del Gobierno de la Ciudad de México arribó para dialogar con los manifestantes para atender sus peticiones y liberar la vialidad.
El bloqueo genera complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público que transitan por la zona oriente.
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