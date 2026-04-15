Una adulta mayor, Ana “N”, fue vinculada a proceso por el delito de extorsión en agravio de una mujer que entregó 125 mil pesos a través de varios depósitos realizados en un periodo de dos meses.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que de acuerdo con la investigación, el 19 de julio de 2022, una mujer recibió una llamada de un sujeto que dijo ser del Cártel Jalisco Nueva Generación y le exigió 50 mil pesos a cambio de no dañarla a ella ni a su hija.

La víctima recibió más llamadas hasta el 16 de septiembre del mismo año, periodo en el que realizó 28 depósitos a diversas cuentas bancarias, por un total de 125 mil pesos.

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Mediante los trabajos de inteligencia se estableció que una de las cuentas usadas para recibir los depósitos estaba a nombre de Ana.

Un agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien liberó la orden de aprehensión en contra de la adulta mayor, la cual fue ejecutada el pasado 8 de abril, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, por policías de investigación de la FGJ y de la Fiscalía General de Justicia mexiquense.

En la audiencia inicial, el juez fijó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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