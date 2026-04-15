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Elementos de la Policía de la Ciudad de México capturaron a tres personas por su presunta responsabilidad en el robo a una casa habitación, en la alcaldía , de donde habrían sustraído equipo de luces valuado en aproximadamente 40 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () informó que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte lanzaron la alerta por el robo en un inmueble en la esquina de la calle Zapatería y Eduardo Molina, en la colonia 20 de Noviembre.

Policías en campo se trasladaron al lugar, donde los afectados señalaron que momentos antes dos sujetos y una mujer sacaron varios artículos de un inmueble donde guardan equipo de audio y video, y posteriormente escaparon.

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Los oficiales se dieron a la búsqueda de los sospechosos, quienes fueron ubicados en el cruce de las calles Yeseros y Vulcanización, donde los interceptaron y, tras una revisión, les hallaron dos cajas con las luces.

El denunciante reconoció a los tres sospechosos, quienes fueron puestos a disposición de un agente del para que defina su situación jurídica.

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mahc/LL

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