Elementos de la Policía de la Ciudad de México capturaron a tres personas por su presunta responsabilidad en el robo a una casa habitación, en la alcaldía Venustiano Carranza, de donde habrían sustraído equipo de luces valuado en aproximadamente 40 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte lanzaron la alerta por el robo en un inmueble en la esquina de la calle Zapatería y Eduardo Molina, en la colonia 20 de Noviembre.

Policías en campo se trasladaron al lugar, donde los afectados señalaron que momentos antes dos sujetos y una mujer sacaron varios artículos de un inmueble donde guardan equipo de audio y video, y posteriormente escaparon.

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Los oficiales se dieron a la búsqueda de los sospechosos, quienes fueron ubicados en el cruce de las calles Yeseros y Vulcanización, donde los interceptaron y, tras una revisión, les hallaron dos cajas con las luces.

El denunciante reconoció a los tres sospechosos, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

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