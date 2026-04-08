La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) firmó un convenio de colaboración con la empresa ALTO México, dedicada a la prevención y atención de delitos patrimoniales, para fortalecer los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

La FGJ informó que la colaboración entre la institución y la empresa será en tres ejes: el intercambio de información en tendencias delictivas en el sector comercial; capacitación al personal ministerial adscrito a las Unidades de Solución Alternativa de Controversias de la FGJ; y la coordinación con el sector privado para la prevención y atención de delitos vinculados a conflictos de carácter patrimonial.

A través de un comunicado, la FGJ explicó que "los MASC en materia penal son procedimientos que permiten resolver conflictos mediante el diálogo y acuerdos entre las partes, sin necesidad de llegar a un proceso judicial. A través de estos, se garantiza el acceso a la justicia para las víctimas, con soluciones ágiles y centradas en la reparación del daño".

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Los MASC se han consolidan como una estrategia para resolver conflictos de manera más ágil y ampliar el acceso a la justicia. Foto: Especiales.

Durante la firma del convenio, la titular del Órgano de Política Criminal de la FGJ, Gabriela Ortiz Quintero, dijo que “el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026 marca como un eje fundamental la atención de calidad y la procuración de justicia eficiente. En este sentido, los MASC en materia penal se consolidan como una estrategia para fortalecer la gestión de casos, resolver conflictos de manera más ágil y ampliar el acceso a la justicia para las personas víctimas y la ciudadanía”.

Ortiz Quintero mencionó que en el año anterior la FGJ alcanzó un incremento del 185% en la celebración de acuerdos reparatorios, al pasar de mil 345 acuerdos concretados en 2024 a 3 mil 840 en 2025.

Luego de la firma, se entregaron reconocimientos a 18 integrantes de diversas Unidades de Solución Alternativa de Controversias por haber conseguido los montos más altos para la reparación del daño y el mayor número de acuerdos reparatorios.

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