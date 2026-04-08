El director de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP), Daniel Arcos Rodríguez, informó que el Centrobús, una nueva ruta que transitará por el Centro Histórico, comenzará a operar el 8 de mayo.

A través de 12 unidades, la Ruta de las Mujeres Indígenas, contempla un parque vehicular 100% eléctrico. Cada unidad tiene una longitud de 9 metros.

"El Centrobús, la Ruta de las Mujeres Indígenas, nos va a ayudar a garantizar una movilidad digna, limpia y accesible en el Centro Histórico de la Ciudad de México, además de contribuir a reducir el tráfico vehicular y conectar con espacios de centros de trabajo, culturales, turísticos, comerciales, así como conectar a nuestros usuarios, con otros sistemas de movilidad", explicó el funcionario.

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Detalló que se contará con dos circuitos, con un total de 33 paradas. El primer circuito, denominado Ruta Exterior, tiene una longitud de 6.2 kilómetros y recorrerá las calles de República del Salvador, Circunvalación, República de Venezuela y Eje Central. Y la Ruta Interior, con una longitud de 5.8 kilómetros, recorrerá las calles de República de Uruguay, Eje Central, Donceles y Avenida Circunvalación.

Se estima que habrá una demanda mínima de 88 mil 400 personas, de manera mensual.

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Para la construcción de la ruta Centrobús se invirtieron 111 millones de pesos, "tres millones por debajo del presupuesto autorizado, que fue de 114 millones, con lo cual se logró un gran ahorro para el Gobierno de la Ciudad de México", indicó.

La operación del Centrobús, La Ruta de las Mujeres Indígenas, comenzará a partir de las 5:00 horas de la mañana, hasta las 23:00 horas, de lunes a domingo. La frecuencia de paso será de 15 minutos; el tiempo estimado de recorrido del circuito es de aproximadamente 40 minutos.

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