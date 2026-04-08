Con una inversión de más de cinco mil millones de pesos, la jefa de gobierno, Clara Brugada, enlistó las acciones de movilidad que se implementarán rumbo al mundial de fútbol y que deberán estar listas en mayo próximo.

Esto incluye dos nuevas rutas de trolebús y una de RTP denominada centrobus, ampliación de la flota de línea 2 y rehabilitación para mejorar tiempos de traslado, mayor conexión de Metrobús con viajeros procedentes del AICM, así como 17 trenes ligeros nuevos y mayor capacidad de traslado.

Este martes, la mandataria capitalina informó que el proyecto de movilidad rumbo al mundial de fútbol de junio próximo significó una inversión de 5 mil 186 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones de pesos fueron destinados para la línea 2 del Metro.

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La mandataria subrayó que la electromovilidad es el eje de la estrategia, con 100 kilómetros nuevos de infraestructura, a los que se suman 50 kilómetros de mantenimiento del Metro y 34 kilómetros de ciclovías. Foto: Especial

Acciones

En el caso de la línea 2, pasará de 28 unidades a 32 convoyes además de mejor en su cableado e imagen de estaciones.

También informó sobre la modernización del Tren Ligero —de Taxqueña a Xochimilco, que será denominado Ruta del Ajolote—, lo que permitirá duplicar trenes y reducir tiempos de traslado. Asimismo, se mejoraron líneas de Metrobús, entre ellas la ruta Aeropuerto Internacional Benito Juárez–Paseo de la Reforma, así como servicios de Trolebús y RTP.

Entre los proyectos destacan la Línea 14 de Trolebús (Huipulco–Universidad), la Línea Cero Chapulín (Chapultepec–Universidad) y la Ruta de las Heroínas Indígenas de RTP, con autobuses eléctricos. Además, se intervienen 3 CETRAM, uno ya concluido y los otros próximos a finalizar, todos con biciestacionamientos.

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“En estos dos años, el proyecto de movilidad ha significado una inversión muy importante para la ciudad”, enfatizó.

La mandataria subrayó que la electromovilidad es el eje de la estrategia, con 100 kilómetros nuevos de infraestructura, a los que se suman 50 kilómetros de mantenimiento del Metro y 34 kilómetros de ciclovías, para un total cercano a 200 kilómetros de infraestructura nueva o renovada. Estas obras beneficiarán a casi medio millón de personas usuarias adicionales diariamente.

También informó sobre la modernización del Tren Ligero —de Taxqueña a Xochimilco, que será denominado Ruta del Ajolote. Foto: Especial

La directora general del Metrobús, María del Rosario Castro, informó que el 30 de enero inició operaciones la ruta Aeropuerto–Paseo de la Reforma, de la Línea 4, con un recorrido de 29 kilómetros que conecta el AICM con el Centro Histórico y corredores turísticos. Opera con 19 unidades eléctricas, cuenta con integración con las líneas 1 y 7 y atiende una demanda de 120 mil usuarios diarios.

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Además, se modernizan las terminales 1 y 2 del aeropuerto y la terminal San Lázaro para mejorar accesibilidad y conectividad con otros sistemas como la TAPO; las obras concluirán a inicios de junio.

El director del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López Delgado, destacó la construcción de la nueva terminal Taxqueña del Tren Ligero, con inversión de 150 millones de pesos, que permitirá operar trenes acoplados y reducir hasta 30 por ciento los tiempos de traslado. Contará con tres andenes y entrará en operación en la primera semana de mayo.

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