Tlalmanalco, Mex.- Kevin “N”, alias “El Fresa”, presunto líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación, y 6 personas más, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la policía municipal.

La captura de estas personas ocurrió en hechos distintos. El primero ocurrió en la colonia Pueblo Nuevo, cuando los uniformados detectaron a personas manipulando bolsas de plástico y, al ver la presencia policial, intentaron escaparse en dos motocicletas.

Sin embargo, fueron alcanzados y en una inspección les encontraron 72 bolsas con hierba verde y seca similar a la marihuana, 374 envoltorios con una sustancia cristalina con características de la droga conocida como cristal y dos teléfonos celulares.

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Por lo anterior, fueron detenidos Giovanni “N”, de 30 años, Jesús “N”, de 20 años, Víctor “N”, de 19 años y dos menores de edad, mismos que indicaron a los policías mexiquenses y municipales que forman parte de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco, dedicado a la venta de droga, cobro de piso y secuestro en los municipios de Tlalmanalco, Chalco y Juchitepec.

Mientras que en otra acción, en la colonia Bella Vista, Kevin “N”, alias “El Fresa”, de 31 años, a quien señalan como presunto líder regional del CJNG, fue detenido junto a Aline “N”, de 26 años.

Durante la inspección, les decomisaron 374 envoltorios con, posiblemente, "crystal". | Fotos: Especiales.

Les aseguraron un arma de fuego tipo escuadra, calibre 9 milímetros, con cargador y cinco cartuchos útiles, 40 envoltorios de posible droga conocida como cristal y un teléfono celular.

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Asimismo, se recabó información que vincula a los detenidos con el hallazgo de una mujer sin vida el pasado 4 de febrero en Tlalmanalco. Las indagatorias preliminares sugieren que el homicidio habría sido supuestamente ordenado por "El Fresa" debido a pugnas por el control de la plaza, por lo que se extenderán las investigaciones”, informó la SSEM.

A todos los presentaron ante el Ministerio Público de la FGJEM con sede en Chalco, donde les iniciaron una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

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JACL/cr