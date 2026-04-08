Más Información

Godoy sostiene que descarrilamiento de Interoceánico no fue por problema en la obra; "vía cumple con la norma", dice

Godoy sostiene que descarrilamiento de Interoceánico no fue por problema en la obra; "vía cumple con la norma", dice

Despido, multas millonarias y hasta cárcel; las posibles sanciones a empleada de Pemex anfitriona de XV años millonarios

Despido, multas millonarias y hasta cárcel; las posibles sanciones a empleada de Pemex anfitriona de XV años millonarios

¿Fracking en México?; Sheinbaum plantea revisión científica de nuevas tecnologías de extracción de gas

¿Fracking en México?; Sheinbaum plantea revisión científica de nuevas tecnologías de extracción de gas

Senado ratifica a Roberto Velasco como nuevo Canciller; rinde protesta ante el Pleno

Senado ratifica a Roberto Velasco como nuevo Canciller; rinde protesta ante el Pleno

EU debe elegir entre el alto el fuego o seguir la guerra junto a Israel: Irán; mensaje llega tras ataques a Líbano

EU debe elegir entre el alto el fuego o seguir la guerra junto a Israel: Irán; mensaje llega tras ataques a Líbano

Catean clínica del doctor Jesús Maximiliano, quien preparaba sueros vitaminados en Sonora; aseguran 178 soluciones listas para administrar

Catean clínica del doctor Jesús Maximiliano, quien preparaba sueros vitaminados en Sonora; aseguran 178 soluciones listas para administrar

Tlalmanalco, Mex.- Kevin “N”, alias “El Fresa”, presunto líder regional del , y 6 personas más, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos por elementos de la y de la policía municipal.

La de estas personas ocurrió en hechos distintos. El primero ocurrió en la colonia, cuando los uniformados detectaron a personas manipulando bolsas de plástico y, al ver la presencia policial, intentaron escaparse en dos motocicletas.

Sin embargo, fueron alcanzados y en una inspección les encontraron 72 bolsas con hierba verde y seca similar a la marihuana, 374 envoltorios con una sustancia cristalina con características de la droga conocida como cristal y dos teléfonos celulares.

Lee también

Por lo anterior, fueron detenidos Giovanni “N”, de 30 años, Jesús “N”, de 20 años, Víctor “N”, de 19 años y dos menores de edad, mismos que indicaron a los policías mexiquenses y municipales que forman parte de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco, dedicado a la venta de droga, cobro de piso y secuestro en los municipios de Tlalmanalco, Chalco y Juchitepec.

Mientras que en otra acción, en la colonia Bella Vista, Kevin “N”, alias “El Fresa”, de 31 años, a quien señalan como presunto líder regional del CJNG, fue detenido junto a Aline “N”, de 26 años.

Durante la inspección, les decomisaron 374 envoltorios con, posiblemente, "crystal". | Fotos: Especiales.
Durante la inspección, les decomisaron 374 envoltorios con, posiblemente, "crystal". | Fotos: Especiales.

Les aseguraron un arma de fuego tipo escuadra, calibre 9 milímetros, con cargador y cinco cartuchos útiles, 40 envoltorios de posible droga conocida como cristal y un teléfono celular.

Lee también

Asimismo, se recabó información que vincula a los detenidos con el hallazgo de una mujer sin vida el pasado 4 de febrero en Tlalmanalco. Las indagatorias preliminares sugieren que el homicidio habría sido supuestamente ordenado por "El Fresa" debido a pugnas por el control de la plaza, por lo que se extenderán las investigaciones”, informó la SSEM.

A todos los presentaron ante el Ministerio Público de la FGJEM con sede en Chalco, donde les iniciaron una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]