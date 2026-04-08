Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles en calles de la colonia Consejo Agrarista, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al cruce de las calles Sauce y Arroyo, tras recibir el aviso de una persona lesionada en la vía pública. Al llegar, encontraron a un hombre tendido sobre el asfalto, con visibles manchas de sangre en el cuello.

Paramédicos que arribaron al sitio intentaron brindarle atención; sin embargo, solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, a causa de una herida provocada por arma de fuego.

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La zona fue acordonada por los uniformados, mientras se notificó al agente del Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

En paralelo, autoridades capitalinas comenzaron la revisión de cámaras de videovigilancia en la zona, con el objetivo de identificar a los responsables de este homicidio. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Ubican posible ruta de escape del agresor

Tras el homicidio, los agentes iniciaron trabajos de investigación apoyados en el análisis de cámaras de videovigilancia, lo que permitió ubicar la posible ruta de escape de los agresores y su zona de movilidad en la misma colonia.

Con esa información, los policías desplegaron un operativo con puntos de vigilancia fijos y móviles. Fue en el cruce de la Quinta Cerrada de Fresno y la calle Encino donde detectaron a dos hombres que coincidían con las características de los presuntos implicados.

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Al realizarles una revisión preventiva, les aseguraron un arma de fuego corta, tres cartuchos útiles y dos percutidos, además de una motocicleta negra, dos cascos, un teléfono celular y 30 bolsitas con aparente marihuana.

Los detenidos, de 24 y 45 años de edad, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica, mientras se continúa con las investigaciones para esclarecer completamente el caso.

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