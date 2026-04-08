La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, señaló que los constantes cambios en la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial evidencian una grave falta de rumbo y compromiso por parte del gobierno capitalino en la materia.

La legisladora advirtió que Pablo Yanes, quien ahora será Secretario de Inclusión y Bienestar Social, deja inconclusa una de las tareas más importantes para la capital: la elaboración del Plan General de Desarrollo (PGD), responsabilidad que ya había sido abandonada previamente por otro titular, Alejandro Encinas, sin que hasta ahora existan resultados concretos.

“Estamos frente a una cadena de improvisaciones. Primero Encinas y ahora Yanes dejan la Secretaría sin cumplir con su encomienda. Los dos se fueron sin dar resultados en un tema que es fundamental para el futuro de la ciudad”, subrayó.

Olivia Garza enfatizó que resulta inaceptable que el Gobierno de la Ciudad de México no esté tomando con seriedad la planeación, cuando los instrumentos que se encuentran en proceso definirán el rumbo de la capital para los próximos 15 y hasta 20 años.

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“No se puede jugar con el futuro de la Ciudad de México. La planeación no es un trámite administrativo ni un asunto menor; es la base sobre la cual se construye el desarrollo, el orden territorial y la calidad de vida de millones de personas”, afirmó.

Sostuvo que los constantes cambios en áreas clave demuestran desinterés, falta de capacidad y ausencia de visión por parte del Gobierno de Clara Brugada.

“La ciudadanía no merece un gobierno que improvisa, que cambia funcionarios sin resultados y que abandona responsabilidades estratégicas”, enfatizó.

Finalmente, la panista lanzó un enérgico llamado a detener de inmediato la cadena de decisiones erráticas en la administración capitalina.

“La Ciudad de México no puede seguir siendo rehén de la improvisación. Ya es momento de que el gobierno deje de actuar sin rumbo, asuma su responsabilidad y le ponga un alto a estos cambios sin sentido que solo retrasan el desarrollo y ponen en riesgo el futuro de millones de personas”, sentenció.

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