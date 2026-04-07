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La jefa de Gobierno, , dio a conocer que se reunió este martes con el gobernador de Michoacán, , quien la invitó a la inauguración del primer teleférico que se abrirá en Uruapan.

En un video que compartió en redes sociales junto a su homólogo, la mandataria capitalina afirmó que este es “el mejor para los que viven más lejos”.

La inauguración del teleférico de Uruapan tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril; además, se tiene previsto abrir otro en la ciudad de Morelia, capital de ese estado.

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“Aquí está Bedolla, aquí está con una invitación que nos viene a hacer, miren, es la inauguración de su primer teleférico en Uruapan”, dijo la mandataria.

En su oportunidad, el explicó que la última vez que estuvo en el despacho de la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, aún estaba al frente la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le externó su intención de replicar este medio de transporte que en la capital conocemos como “Cablebús” en el estado que él encabeza.

“Le comenté que yo quería replicar el esfuerzo de los teleféricos en Michoacán, y ahora el 18 de abril inauguramos el de Uruapan, el primero porque estamos haciendo otro en Morelia”, precisó el gobernador.

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jecg/cr

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