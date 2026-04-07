La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se reunió este martes con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien la invitó a la inauguración del primer teleférico que se abrirá en Uruapan.

En un video que compartió en redes sociales junto a su homólogo, la mandataria capitalina afirmó que este tipo de transporte es “el mejor para los que viven más lejos”.

La inauguración del teleférico de Uruapan tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril; además, se tiene previsto abrir otro en la ciudad de Morelia, capital de ese estado.

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“Aquí está Bedolla, aquí está con una invitación que nos viene a hacer, miren, es la inauguración de su primer teleférico en Uruapan”, dijo la mandataria.

En su oportunidad, el gobernador de Michoacán explicó que la última vez que estuvo en el despacho de la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, aún estaba al frente la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le externó su intención de replicar este medio de transporte que en la capital conocemos como “Cablebús” en el estado que él encabeza.

“Le comenté que yo quería replicar el esfuerzo de los teleféricos en Michoacán, y ahora el 18 de abril inauguramos el de Uruapan, el primero porque estamos haciendo otro en Morelia”, precisó el gobernador.

Me reuní con el gobernador de Michoacán, @ARBedolla, quien nos extendió la invitación para la inauguración de la primera línea del teleférico en Uruapan.



Un proyecto que refleja cómo con la Cuarta Transformación el transporte público avanza y llega a donde más se necesita,… pic.twitter.com/9ZqzlZGaXU — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 8, 2026

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