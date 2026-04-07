El aumento en la tarifa del Tren Suburbano dividió las opiniones de los usuarios: por un lado, advierten que impacta su economía; por otro, consideran que se justifica por la distancia y el tiempo de traslado.

Opiniones encontradas por incremento en el Suburbano

Natalia, estudiante de 18 años señaló que “el impacto económico va más allá del tren”, debido a que “desde hace algunos años no nada más ha subido el Suburbano, también otros transportes públicos”.

“Subió la tarifa de los camiones, el traslado del Estado de México a la Ciudad sí está complicado porque no nada más es pagar el incremento en el tren, también el de las combis o camiones que tomas para llegar al tren”, expresó.

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En el caso de estudiantes como Magaly, de 19 años, incluso un ajuste mínimo representa un problema en el gasto diario.

“Como estudiantes nos afecta más porque luego traes el dinero contado y tienes que tomar varios pasajes y sí afecta aunque sea un peso el incremento”, comentó.

Luis, de 24 años, que actualmente trabaja en la Ciudad de México y toma el Suburbano desde que era estudiante de preparatoria, cuestionó que el incremento sea anual y comentó que el aumento de este medio de transporte se acumula con otros gastos de traslado

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“Desde el incremento anterior me afectó y ahora con este sí nos afecta más. Gasto 300 pesos al mes solo en el tren, más lo del camión”, señaló.

Por su parte, Eduardo, de 56 años de edad, usuario desde que inició el servicio en el 2008, señaló que “el aumento en la tarifa es considerable,por el tiempo que haces en el traslado se compensa en comparación con un transporte público”.

“En el transporte público tienes que estar batallando con las distancias y el tiempo, el tren te lleva rápido”, dijo.

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¿Cuál es el costo actual del Tren Suburbano?

A partir de este domingo 5 de abril, el costo del viaje será el siguiente:

Viaje corto (de 0 a 12.89 kilómetros) pasó de 11.00 a 11.50 pesos

pasó de 11.00 a 11.50 pesos Viaje largo (de 12.9 a 25.6 kilómetros) aumentó de 25.50 a 26.50 pesos, de acuerdo con Ferrocarriles Suburbanos.

El ajuste fue autorizado por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

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Inicios del Tren Suburbano

El Tren Suburbano comenzó a operar en la zona metropolitana del Valle de México en el 2008. Cuando se inauguró el viaje corto tenía un costo de 5.50 pesos y el viaje largo de 12.50 pesos.

Con el paso de los años, la tarifa del Tren Suburbano aumentó de forma gradual, conforme a lo establecido en el título de concesión, el cual se vincula con la inflación y los costos de operación, de acuerdo con Ferrocarriles Suburbanos.

A 18 años del inicio de operaciones, el incremento acumulado en la tarifa oscila entre 109 y 112 por ciento, según el tipo de viaje; es decir, más del doble respecto al costo inicial durante su puesta en marcha.

Según datos de la empresa concesionaria, el Tren Suburbano transporta a poco más de 100 mil usuarios al día; tiene una capacidad para movilizar hasta 300 mil pasajeros diarios.

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