El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que desde el Gobierno de la Ciudad de México se boicoteó el evento de Alicia en el País de las Maravillas en Parque Lira, por lo que denunciará a los funcionarios que actuaron de forma ilegal u omisa en el otorgamiento de permisos.

“Lo politizaron por sus rollos ideológicos, boicotearon el evento desde el Gobierno de la Ciudad, lo digo así tal cual. Y lo boicotearon porque pidieron trámites que nunca se piden para eventos ¡Háganme el favor! Pedían trámites (...) del INAH, de Seduvi, que no nos ha respondido, (...) archivaron el trámite para así dar paso a todos los demás recursos en PAOT y demás”, expuso.

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