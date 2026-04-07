La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la próxima semana entregará al Congreso local, la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles para la Ciudad de México, con la que se buscará evitar que las rentas aumenten más de lo que aumenta la inflación.

“La Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, vamos a entregar por fin esta iniciativa, la próxima semana, al Congreso de la Ciudad de México, en donde se garantice que no pueden aumentar las rentas, más de lo que aumenta la inflación”, dijo.

El envío de esta iniciativa está pendiente desde julio pasado, cuando la mandataria la anunció como parte del Bando Uno para evitar la gentrificación en la capital.

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Con esta iniciativa, el Gobierno de la CDMX busca evitar que las rentas suban más que la inflación y con ello, terminar con la gentrificación. (Foto: especial)

Al encabezar el arranque de cinco proyectos de vivienda para colonias céntricas de la CDMX este martes, Brugada Molina destacó que esta iniciativa también contempla acciones ante los desalojos, así como la creación de la Defensoría Inquilinaria.

“Es decir, un lugar donde puedan defenderse tanto los inquilinos como los que también rentan. Sabemos que siempre hay dos visiones o pueden haber dos afectados, pero que haya un instrumento jurídico de la ciudad, que defienda, que defienda los derechos”, precisó.

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