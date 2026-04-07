El jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que los tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) involucrados en el robo de más de tres millones de pesos a un conductor serán destituidos de la corporación.

“En lo que hace a la detención de los compañeros, presumiblemente vinculados al robo de efectivo, primero subrayar que este caso se persiguió como cualquier otro delito. Hubo una denuncia, que se hizo al 911, con apoyo del sistema de videovigilancia de la ciudad”, dijo.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la SSC explicó que la dirección general de Asuntos Internos enviará un dictamen a la Comisión de Honor y Justicia con una propuesta de destitución de los elementos, quienes ya fueron vinculados a proceso, tras su detención, precisó.

Lee también Se han destituido a 826 policías en actual gestión, indica la SSC

“¿Cuál va a ser el proceso a nivel interno? La dirección general de Asuntos Internos está ya trabajando en la investigación; enviará un dictamen, como es nuestro procedimiento, a la Comisión de Honor y Justicia con una propuesta de destitución, desde luego, de las personas detenidas y en la parte penal, tengo conocimiento que fueron vinculados ya a proceso”, indicó.

El secretario señaló que los tres elementos se encuentran bajo un proceso de reparación del daño a la víctima; además, precisó que no se tienen indicios de que haya habido colusión con algún actor del Estado de México, aunque dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investigará al respecto.

“Nosotros lo perseguimos con el mismo rigor y la misma contundencia que perseguimos cualquier delito. En este caso, sobre todo por tratarse de personal, que si así lo aprueba el Consejo de Honor y Justicia, será destituido de la Secretaría”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL