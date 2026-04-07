Chalco, Mex.- La audiencia intermedia de Carlota “N” y sus hijos fue aplazada este día, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó a la autoridad judicial que solicitará se imponga la pena de 140 años de prisión a la mujer de la tercera edad, por su probable participación en el homicidio calificado de dos personas. Y a sus hijos, pedirán 210 años de cárcel por el mismo delito y por intento de homicidio de un menor de edad.

La autoridad judicial solicitó a la agente del Ministerio Público de la FGJEM que avanzara en la presentación de las pruebas, luego de aplazar la audiencia intermedia para el próximo 20 de abril, debido a que no se presentó el abogado de las presuntas víctimas a la sala de juicios orales de Chalco.

Carlota “N”, de 74 años de edad y sus hijos Mariana y Eduardo, no aceptaron la posibilidad de llevar un juicio abreviado. Es decir, rechazaron declararse culpables de los delitos que les ilícitamente y con ello no tendrán el beneficio de reducción de condena, al decidir continuar el procedimiento de manera normal.

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Los 3 fueron detenidos en abril del 2025, luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que se acciona una arma de fuego y pierden la vida dos personas; lo anterior, presuntamente por una invasión de vivienda en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe del municipio de Chalco.

Carlota “N” participó en la audiencia intermedia vía remota al conectarse de manera virtual, luego de que la semana pasada salió de la cárcel para seguir el procedimiento con el beneficio de prisión domiciliaria, debido a su edad y condiciones de salud.

Mientras que sus hijos permanecen recluidos en el penal de Chalco, pues la autoridad judicial les fijó la medida de prisión preventiva justificada.

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