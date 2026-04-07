Panistas de la Ciudad de México lamentaron que autoridades federales y locales minimicen y descalifiquen el dictamen del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, recordó que en el informe se advierte una crisis de más de 132 mil 400 personas desaparecidas en México, así como más de cuatro mil 500 fosas clandestinas y alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar.

Ante esto, la líder partidista llamó al Gobierno Federal a no resistirse en aceptar este fenómeno cruel en México y avanzar en una política pública que coadyuve en el fortalecimiento de las instituciones para la búsqueda de personas.

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Señaló que tan sólo en la CDMX, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, en el primer trimestre del año suman 242 casos de personas desaparecidas, una tendencia que, de continuar así, representaría un repunte del 57% con respecto al mismo periodo de 2025, cuando sumaron 154 reportes.

Luisa Gutiérrez solicitó al Gobierno central reforzar las políticas de búsqueda y atención a víctimas, así como no escatimar recursos para la localización de personas. “Haya la máxima publicidad en todos los medios y el espacio público para ayudar a las personas que tienen algún pariente sin encontrar, estamos en medio de una crisis totalmente desbordada”.

Gutiérrez Ureña recordó que los restos de 13 personas fueron localizados en la capital como resultado de las Jornadas de Búsqueda entre mayo de 2025 y marzo de 2026; entre ellos, dos menores de edad que ya fueron identificados.

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Al respecto, Héctor Barrera, secretario general del PAN CDMX, detalló que, en los últimos 10 años, en el país han desaparecido más de 18 mil mujeres de entre 15 a 29 años. “No llegaron todas, no estamos seguros en las calles y mientras el Gobierno siga negando el problema, sigan asfixiando a las Fiscalías y reduciendo el dinero para los albergues para mujeres violentadas, la tendencia seguirá en aumento”.

Detalló que el PAN exigen acciones contundentes y reclama atención primaria para la agenda de seguridad. “Hemos visto como hay marchas, bloqueo de avenidas y el grito de auxilio de miles de familias que reclaman justicia y acabar con la impunidad, nosotros sí estamos del lado de las víctimas”.

La diputada Laura Álvarez Soto criticó también la reacción del Gobierno de México frente a los recientes señalamientos de la ONU sobre la crisis de desapariciones en el país, al considerar que la postura adoptada privilegia la defensa de la narrativa sobre la atención de fondo a una tragedia que afecta a miles de familias.

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Señaló que, lejos de colocarse a la defensiva, el Estado mexicano debería reconocer con claridad la dimensión del problema y aprovechar el acompañamiento técnico ofrecido por la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades institucionales de búsqueda, investigación y sanción.

Álvarez Soto subrayó que la desaparición de personas no admite evasivas ni narrativas que minimicen su gravedad. “Las madres buscadoras, las familias y todas las personas que viven la ausencia de un ser querido merecen acciones contundentes que permitan encontrar verdad y justicia”.

Finalmente, sostuvo que la prioridad debe ser clara: hacer todo lo posible para encontrar a las personas desaparecidas y garantizar que estos hechos no queden impunes. “El Estado mexicano está obligado a estar del lado de las víctimas, no a resguardar su reputación frente a la crítica”.

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