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La alcaldía Benito Juárez informó que están retirando árboles muertos que se localizan en el Parque de los Venados.

“En la nos preocupamos por construir entornos naturales que puedan ser disfrutados por nuestras vecinas y vecinos; por ello, estamos trabajando en el Parque de los Venados para sustituir árboles muertos en pie por otros que garanticen un entorno sustentable y seguro”, expresó el alcalde Luis Mendoza.

Como parte de las labores de mantenimiento al arbolado dentro del Parque de los Venados, se retiraron 20 árboles que se encontraban muertos en pie, cuya altura de entre 15 y 20 metros representaban un peligro para las personas que asisten a dicho espacio de esparcimiento.

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Una vez retirados, comenzará un proceso de restitución colocando las siguientes especies: Tronadora, Thevetia peruviana, Astronómica y Orquídea de árbol. Estos ejemplares se caracterizan por ser de talla baja, resistentes al estrés hídrico, a la contaminación y cuentan con un sistema de raíces que, por su tamaño, no dañan banquetas e infraestructura urbana. La plantación se llevará a cabo en con el propósito de garantizar su supervivencia.

La alcaldía destacó que en todo momento ha actuado conforme a la normatividad vigente en , poniendo especial interés en recuperar los árboles en beneficio de los habitantes de Benito Juárez y de la Ciudad de México.

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“Estas acciones forman parte de la implementada por el alcalde Luis Mendoza para conservar y mejorar los espacios naturales dentro de la demarcación, dejando claro que en ningún momento se ha afectado el arbolado y que en los casos donde por necesidad se debe proceder al retiro, este se hace con apego a la ley y en su lugar se coloca otro”, dijo la demarcación en un comunicado.

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mahc/LL

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