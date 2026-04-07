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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo despejado para la mañana de este martes 7 de abril en la Ciudad de México.

Para la tarde se espera aumento de nublados y condiciones limitadas para .

Se prevén vientos de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26°C por la tarde, mientras que la mínima será de 13°C.

Se prevé que la madrugada del miércoles 8 de abril sea de fría a fresca, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de .

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mahc/LL

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