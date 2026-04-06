La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a no politizar el tema de personas desaparecidas, y reiteró su rechazo al informe presentado por el Comité externo de la ONU, el cual dijo “deja mucho que desear” pues aseguró que no se retoma ninguna de las aportaciones que hizo el gobierno de México.

“Acerca de las personas desaparecidas, este Comité, que no es de la ONU, sino que está constituido por expertos en el tema, desde nuestro punto de vista, deja mucho que desear. Nosotros, en primera, tenemos un gran compromiso sobre el tema de las personas desaparecidas. Es una de las prioridades y es uno de los trabajos que coordinamos todos los días”, dijo.

Lee también Presidente de comité contra la Desaparición Forzada de la ONU responde a Sheinbaum; "es fundamental preservar el respeto institucional", pide

En conferencia de prensa, la mandataria advirtió que dicho trabajo se hizo a partir del 2009 al 2017, pero se extrapola lo que pasaba en esa época, con la situación actual, además de que “no retoman ninguna de las pruebas y de las aportaciones que hace el Gobierno de México a su propio trabajo, y eso es muy grave”, dijo.

‘¿De qué manera vamos a tener confianza en un trabajo que debe de ser muy estricto? Porque el tema es de lo más delicado y nos extraña que lo hagan de esa manera. Que excluyan las aportaciones del Gobierno de México, que es uno de los primeros que ha participado en garantizar información; en permitir que este Comité viniera aquí a la Ciudad de México”, advirtió.

En este sentido, Brugada Molina hizo un llamado “a que no se politice este tema” y afirmó que hay muchos elementos por lo que no coinciden con lo que ellos han mencionado, además de que “como nunca antes en este país, se ha estado atendiendo el tema”, puntualizó.

Lee también Kenia López Rabadán respalda informe de la ONU sobre desaparecidos; "crisis no puede ignorarse ni descalificarse"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr