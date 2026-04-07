La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) a través de la Unidad de Policía Cibernética emitió una alerta a los seguidores de artistas y grupos musicales sobre una modalidad de estafa digital y robo de información mediante falsos portales.

A través de un comunicado, la SSC mencionó que los delincuentes usan redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea para prometer experiencias exclusivas con artistas como entradas anticipadas, material inédito y otros beneficios especiales con enlaces que dirigen a sitios falsos.

Mediante plataformas que imitan a las oficiales, los ciberdelincuentes buscan obtener datos personales y robar credenciales de acceso.

Los delincuentes usan redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea para prometer experiencias exclusivas con artistas. Foto: Especial

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Asimismo, se advirtió que en algunos casos los ladrones se hacen pasar por artistas, equipos de gestión o plataformas reconocidas, y en otros, los sitios fraudulentos incluyen formularios que solicitan iniciar sesión con perfiles reales para robar contraseñas e información sensible de los fanáticos.

Por ello, la Unidad de Policía Cibernética compartió las siguientes recomendaciones:

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No dar clic en enlaces sospechosos

Verificar la dirección (URL) de las páginas antes de ingresar datos

No compartir información personal , contraseñas o datos bancarios en sitios no confiables

, contraseñas o datos bancarios en sitios no confiables Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas

en dos pasos en todas las cuentas Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales

Desconfiar de mensajes con sentido de urgencia o promociones “demasiado buenas para ser verdad”

Revisar los canales oficiales de artistas o plataformas antes de acceder a promociones

de artistas o plataformas antes de acceder a promociones Mantener actualizado el dispositivo, navegador y antivirus

Evitar conectarse a redes wifi públicas para realizar operaciones importantes

Reportar cualquier página o mensaje sospechoso

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