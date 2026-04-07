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La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () a través de la emitió una alerta a los seguidores de artistas y grupos musicales sobre una modalidad de y robo de información mediante falsos portales.

A través de un comunicado, la SSC mencionó que los delincuentes usan redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea para prometer experiencias exclusivas con artistas como entradas anticipadas, material inédito y otros beneficios especiales con enlaces que dirigen a sitios falsos.

Mediante plataformas que imitan a las oficiales, los ciberdelincuentes buscan obtener datos personales y robar credenciales de acceso.

Los delincuentes usan redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea para prometer experiencias exclusivas con artistas. Foto: Especial
Los delincuentes usan redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea para prometer experiencias exclusivas con artistas. Foto: Especial

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Asimismo, se advirtió que en algunos casos los ladrones se hacen pasar por artistas, equipos de gestión o plataformas reconocidas, y en otros, los sitios fraudulentos incluyen formularios que solicitan iniciar sesión con perfiles reales para robar contraseñas e información sensible de los fanáticos.

Por ello, la Unidad de Policía Cibernética compartió las siguientes recomendaciones:

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  • No dar clic en enlaces sospechosos
  • Verificar la dirección (URL) de las páginas antes de ingresar datos
  • No compartir información personal, contraseñas o datos bancarios en sitios no confiables
  • Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas
  • Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales
  • Desconfiar de mensajes con sentido de urgencia o promociones “demasiado buenas para ser verdad”
  • Revisar los canales oficiales de artistas o plataformas antes de acceder a promociones
  • Mantener actualizado el dispositivo, navegador y antivirus
  • Evitar conectarse a redes wifi públicas para realizar operaciones importantes
  • Reportar cualquier página o mensaje sospechoso
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vr/cr

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