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La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) a través de la Unidad de Policía Cibernética emitió una alerta a los seguidores de artistas y grupos musicales sobre una modalidad de estafa digital y robo de información mediante falsos portales.
A través de un comunicado, la SSC mencionó que los delincuentes usan redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea para prometer experiencias exclusivas con artistas como entradas anticipadas, material inédito y otros beneficios especiales con enlaces que dirigen a sitios falsos.
Mediante plataformas que imitan a las oficiales, los ciberdelincuentes buscan obtener datos personales y robar credenciales de acceso.
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Asimismo, se advirtió que en algunos casos los ladrones se hacen pasar por artistas, equipos de gestión o plataformas reconocidas, y en otros, los sitios fraudulentos incluyen formularios que solicitan iniciar sesión con perfiles reales para robar contraseñas e información sensible de los fanáticos.
Por ello, la Unidad de Policía Cibernética compartió las siguientes recomendaciones:
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- No dar clic en enlaces sospechosos
- Verificar la dirección (URL) de las páginas antes de ingresar datos
- No compartir información personal, contraseñas o datos bancarios en sitios no confiables
- Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas
- Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales
- Desconfiar de mensajes con sentido de urgencia o promociones “demasiado buenas para ser verdad”
- Revisar los canales oficiales de artistas o plataformas antes de acceder a promociones
- Mantener actualizado el dispositivo, navegador y antivirus
- Evitar conectarse a redes wifi públicas para realizar operaciones importantes
- Reportar cualquier página o mensaje sospechoso
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