En cumplimiento con la Campaña de Combate de Incendios Forestales de la Ciudad de México 2026, brigadas de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) detectaron el 31 de marzo, durante un recorrido de vigilancia, a un individuo que propiciaba fuego en matorrales del Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe.

El presunto responsable, identificado como Osvaldo “N” “N”, de 45 años, fue asegurado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y, tras la lectura de sus derechos, fue trasladado a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se determinará su situación jurídica. En paralelo, brigadas especializadas de la DGSANPAVA acudieron a la zona afectada y sofocaron de manera inmediata el conato.

La Sedema recordó que provocar uno o más incendios en cualquier Área Natural Protegida o Suelo de Conservación se tipifica como delito contra el ambiente, con penas de dos a cinco años de prisión y de mil a 5 mil días multa, que podrían ascender a más de 500 mil pesos. Estas sanciones se agravan si el fuego afecta recursos forestales maderables.

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La Campaña de Combate de Incendios Forestales tiene como estrategia la coordinación entre el gobierno local, federal y las alcaldías para brindar atención inmediata en las zonas afectadas, así como prevenir incidentes. En este marco, la Secretaría del Medio Ambiente desplegó 208 brigadistas distribuidos en 24 equipos en Áreas de Valor Ambiental con categoría de Barrancas y en Áreas Naturales Protegidas como Sierra de Guadalupe, El Tepeyac, La Armella, Sierra de Santa Catarina, Bosque de Tlalpan, Cerro de la Estrella, Parque Ecológico de la Ciudad de México, Desierto de los Leones, La Loma y Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

La Sierra de Guadalupe es una de las tres Áreas Naturales Protegidas al norte de la Ciudad de México. Ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuenta con una superficie de 633 hectáreas. Su vegetación está conformada por pastizales, matorrales y bosque de encino, y es refugio de fauna nativa como la zorra gris, tlacuache, cacomixtle, cernícalo, cincuate, serpientes de cascabel y lagartijas espinosas de collar.

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