El número de coincidencias balísticas obtenidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) aumentó 31% en 2025, respecto al año anterior.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL, durante 2024 se lograron 119 coincidencias balísticas, mientras que en 2025 la cifra subió a 156.

Asimismo, la fiscalía capitalina invirtió 4 millones 679 mil 503 pesos con 80 centavos en un módulo para la identificación balística.

El módulo BulletTrax DS fue adquirido por la fiscalía de la Ciudad de México el año anterior por la cantidad mencionada, de acuerdo con la información.

En febrero pasado se registró un caso de identificación balística, mediante el cual dos personas fueron vinculadas a proceso por el homicidio de un padre y su hijo menor de edad.

Personal de la FGJ relacionó a los dos sujetos detenidos el pasado 22 de febrero en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La Fiscalía informó que los sospechosos, Antonio “N” y Hugo “N”, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina en posesión de droga y el arma, en calles de la alcaldía Tláhuac.

Personal pericial de la FGJ realizó estudios balísticos al arma, los cuales permitieron establecer coincidencias con indicios recabados en un vehículo donde fueron encontrados los cuerpos de un hombre y su hijo, en calles del Barrio San Miguel, alcaldía Iztacalco.

Los estudios balísticos fueron presentados como parte de los datos de prueba por un agente del Ministerio Público para solicitar y obtener de un juez de Control las órdenes de aprehensión en contra de Antonio y Hugo.