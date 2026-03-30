El robo a transportistas disminuyó 46% entre 2025, que registró 6 mil 263 casos, y 2019, que documentó 11 mil 662, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En 2025, entre las entidades que registraron un mayor número de carpetas de investigación se encuentran el Estado de México, con 3 mil 114; Puebla, mil 609; San Luis Potosí, 419; Michoacán, 391, y Nuevo León, con 141.

Mientras que en 2019 los estados con mayor número de carpetas de investigación fueron el Estado de México, con 5 mil 96; Puebla, con 2 mil 127; Michoacán, con mil 387; Nuevo León, con 606, y San Luis Potosí, con 524.

Rodolfo Blancas Osorio, coronel Guardia Nacional (GN) del Estado Mayor, director de Planeación y Supervisión en Carreteras, Aeropuertos, Puertos y Fronteras, señala que cuentan con tres mecanismos institucionales para la seguridad en las vías de comunicación.

Agrega que cada uno de estos mecanismos tiene sus métodos y medios con los que se materializa.

En entrevista con EL UNIVERSAL en las instalaciones del Centro de Mando y Control Balam, en la base de la GN, colonia Chinampac, alcaldía Iztapalapa, el coronel explica que la primera estrategia es esta concentración de operaciones [Balam].

Consiste en una aplicación que mediante un módulo conocido como transportista permite que el operador de carga pueda, a través de su teléfono, compartir la ubicación en tiempo real con la GN y cuando se le presenta alguna eventualidad, como siniestro o robo, únicamente toca la pantalla de alerta a la GN y le envía su ubicación.

El director dice que mediante la aplicación esa información les llega a los carros radio-patrulla que se encuentran más próximos a la unidad.

Explica que la estrategia Balam cuenta con trinomios, constituidos por el carro radio-patrulla, drones y helicópteros. El coronel abunda en que la radio-patrulla tiene GPS y en la plataforma pueden localizar el vehículo que están robando, “con estos tres tipos de movilidad y de flujo de información es que se puede inhibir el robo o bien recuperar la unidad mediante este esfuerzo conjunto”.

La segunda estrategia es LAICA, que significa Línea de Atención Inmediata Contra Asaltos, que es el intercambio de información de las cámaras de las empresas, asociaciones u organizaciones de transporte mediante mensajería de WhatsApp.

El director sostiene que es el medio más versátil, porque al ser WhatsApp una herramienta de uso cotidiano permite que se puedan compartir paquetes de información a la GN que comprenden ubicación, fotografías y características del vehículo.

Los centros de monitoreo de las empresas o las propias compañías que van actualizando las coordenadas en tiempo real van avisando a las patrullas hacia dónde se mueve el vehículo que están robando.