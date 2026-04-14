México enfrenta nuevo revés en tribunales de Canadá; deberá pagar 270 mdd a inversionistas de Oro Negro por disputa con Pemex
Dan último adiós a Henry en Valle de Chalco; el menor de 2 años murió por quemaduras tras ataque a tienda 3B
En cinco años, la alcaldía que registró el mayor número de detenciones de menores de edad por la comisión de un delito fue Iztapalapa, con 659 remitidos a la agencia del Ministerio Público.
Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025, según datos obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL, en una petición hecha a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la segunda alcaldía con más casos fue Álvaro Obregón, con 346 y la tercera fue Gustavo A. Madero con 343.
En la demarcación Cuauhtémoc hubo 277 casos; en Coyoacán, 177, y en Azcapotzalco e Iztacalco se registraron, en cada una, 171 detenciones.
Seguidas de Venustiano Carranza con 150, Tlalpan con 148, Miguel Hidalgo con 126, Tláhuac con 118, Benito Juárez con 72 y Xochimilco con 70.
Mientras que las alcaldías con menos casos de menores de edad detenidos fueron Cuajimalpa con 42, Magdalena Contreras con 39 y Milpa Alta con 22.
Esta casa editorial publicó este lunes que, en dicho periodo, 2 mil 931 menores de edad detenidos en la Ciudad de México, 2 mil 707 fue por algún tipo de robo, y de ese universo la variante con el mayor número de casos es el robo a transeúnte en vía pública con violencia.
Un total de mil 715 adolescentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por robo a transeúnte con violencia.
