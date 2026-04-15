Tultepec, México.- Las pruebas de circulación de los trenes continúan, a días de que sea inaugurada la ampliación del Tren Suburbano Buenavista-AIFA y la tarde de este miércoles fueron vistos dos trenes en el municipio de Tultepec.

Fue en la estación Teyahualco, la número 3 del proyecto ferroviario al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde la población de esa localidad vio pasar dos convoyes en dirección al AIFA.

Explicaron que no es la primera vez que visualizan los trenes, sin embargo, precisaron que la frecuencia de las pruebas de funcionamiento que realiza el gobierno federal se incrementó las dos últimas semanas.

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También se supervisaron todas las instalaciones del ramal Lechería-AIFA, viajando en tren. | Foto: Arturo Contreras.

Los dos vehículos ferroviarios fueron captados circulando por la doble vía electrificada y por espacio de 5 minutos se mantuvieron dentro de la estación Teyahualco para después seguir su camino a la terminal aeroportuaria.

La tarde de ayer, Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, publicó en su cuenta de “X” que junto a Banobras, la Secretaría de la Defensa Nacional y empresas, supervisaron todas las instalaciones del ramal Lechería-AIFA, viajando en tren.

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JACL