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Tultitlán, Méx.- Una fuga de gas en la Avenida Recursos Hidráulicos provocó la evacuación de habitantes del fraccionamiento Bosques de Tultitlán; vecinos refieren que una máquina retroexcavadora perforó un ducto, en labores para repavimentación.
La fuga de gas natural ocurre, a la altura de la estación Cueyamil del tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y forma parte la obras de mitigación del proyecto ferroviario.
De acuerdo con colonos de Bosques de Tultitlán, todo comenzó alrededor de las 2:00 la tarde cuando escucharon gritos y observaron gente corriendo.
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Al lugar ya se presentaron elementos de protección civil y bomberos de Tultitlán, quienes están laborando como primeros respondientes ante la situación.
Además, personal del gobierno municipal ha pedido a los residentes evacuar la zona en tanto se controla la fuga de gas, por lo que la gente comenzó a salir de sus casas.
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jecg/cr
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