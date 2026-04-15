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Tultitlán, Méx.- Una fuga de gas en la Avenida Recursos Hidráulicos provocó la evacuación de habitantes del fraccionamiento Bosques de ; vecinos refieren que una máquina retroexcavadora perforó un ducto, en labores para repavimentación.

La fuga de gas natural ocurre, a la altura de la estación Cueyamil del al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y forma parte la obras de mitigación del proyecto ferroviario.

De acuerdo con colonos de Bosques de Tultitlán, todo comenzó alrededor de las 2:00 la tarde cuando escucharon gritos y observaron gente corriendo.

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Personal del gobierno municipal solicito a los residentes evacuar la zona en tanto se controlaba la fuga de gas. Fotos: Especiales.
Personal del gobierno municipal solicito a los residentes evacuar la zona en tanto se controlaba la fuga de gas. Fotos: Especiales.

Al lugar ya se presentaron elementos de y bomberos de Tultitlán, quienes están laborando como primeros respondientes ante la situación.

Además, personal del gobierno municipal ha pedido a los residentes evacuar la zona en tanto se controla la fuga de gas, por lo que la gente comenzó a salir de sus casas.

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jecg/cr

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