Tlalnepantla, Méx.- Habitantes de Viveros de la Loma, en Tlalnepantla, se improvisaron como “viene viene” para agilizar el tránsito en calles aledañas a Periférico Norte, ante el colapso vial por los cierres derivados de las obras de rehabilitación.

Pasando el puente vehicular de la Avenida Santa Mónica, Oscar, junto con otro compañero, comenzaron a dirigir el paso de los automovilistas para destrabar la circulación en la zona.

“Debería de pensar en hacerlo en las noches cuando el tránsito es más ligero y no afectar”, dijo.

Algunos automovilistas les entregan dinero como apoyo para facilitar la circulación.

“Aquí nosotros hacemos la labor para apoyar un poco con la vialidad, también nos afecta en nuestro trabajo porque está cerrado”, comentó Oscar.

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Habitantes y automovilistas reconocieron el impacto positivo de los trabajos de rehabilitación, sin embargo, cuestionaron la logística.

“Por una parte lo veo bien porque son obras que nos van a beneficiar en un futuro. Lamentablemente lo veo muy mal planeado porque aquí abajo pasa Periférico y están arreglando, que bueno, pero aquí en la Avenida Santa Mónica se les ocurre al mismo tiempo hacer otras obras de reencarpetamiento. Qué es lo que sucede: saturan los caminos”, comentó Sergio Arraigada, habitante de Viveros del Valle.

Sergio señaló que actualmente del Puente de Santa Mónica al WalMart de Viveros tarda en llegar más 30 minutos en automóvil, cuando normalmente son cinco minutos.

Yo vivo aquí, en esta zona, de aquí del Puente de Santa Mónica al Walmart de Viveros me hago de 30 a 40 minutos, entonces sí se satura mucho el tráfico al hacer dos obras en la misma zona al mismo tiempo”.

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A pesar del tráfico vehicular reconoció que no hay elementos de la policía de tránsito para agilizar la vialidad.

“Ayudaría a qué vinieran elementos de vialidad a ver si pueden mejorar el tránsito. Pero al menos del tiempo que llevan las obras solo los he visto una vez, una hora. Lo que nos ayudaría es que estuvieran todo el día”, dijo Sergio.

Los trabajos de rehabilitación de Periférico Norte concluirán el 30 de abril, de acuerdo con el director de la Junta de Caminos Local del Estado de México, Joel González Toral.

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