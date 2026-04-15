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Tlalnepantla, Méx.- Los trabajos de rehabilitación de Periférico Norte se encuentran “en el punto más crítico porque están coincidiendo las zonas de intervención”, informó el director de la Junta de Caminos, Joel González Toral, ante el incremento del .

En entrevista, precisó que “pasando esta semana va a empezar a bajar el conflicto vial”.

¿Cuáles son las alternativas viales para evitar el tráfico?

Como alternativas para los automovilistas, señaló que se encuentran la avenida Gustavo Baz y la Vía Adolfo López Mateos.

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Fue este lunes cuando los trabajos de rehabilitación llegaron a los límites de Tlalnepantla y Naucalpan, donde también se realizan trabajos por parte del en los laterales del Periférico.

Actualmente, se encuentran cerrados los carriles laterales en el tramo que va de Viveros, en Tlalnepantla, hasta Ciudad Satélite, en Naucalpan.

El 30 de abril concluye la rehabilitación de la carpeta asfáltica; seguirán trabajos en guarniciones y luminarias.

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mahc/LL

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