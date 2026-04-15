La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) dio a conocer a la empresa ganadora de la licitación para la remodelación del Búnker, por un monto de 99 millones 498 mil 511 pesos.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del martes 14 de abril se informó que Orbvium S.A de C.V. es la ganadora de la licitación para las obras de mejoramiento del Búnker, en los niveles uno al seis del Cuerpo Uno.

Además, señaló que el periodo para llevar a cabo las obras está comprendido entre el 8 de abril y el 31 de diciembre de 2026.

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Previamente, el 9 de marzo, la FGJ lanzó la convocatoria de licitación para la remodelación, donde se establece que el ganador tendrá un plazo de 273 días naturales para desarrollar los trabajos.

El pasado 10 de abril, la FGJ inauguró el edificio renovado de la Coordinación General de Atención a Víctimas, para lo cual se realizaron trabajos en 2 mil 664 metros cuadrados en cinco niveles.

La FGJ informó que para dicha renovación se invirtieron 15.5 millones de pesos.

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