Campeche y Tabasco, donde la producción petrolera juega un papel clave, van a entregar este año los resultados más débiles del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con las perspectivas incluidas en la edición 2026 de los Indicadores Regionales de Actividad Económica de Banamex.

Campeche, cuyo PIB es el que más depende del petróleo, se contrajo 13.6% durante 2025, luego de retroceder 7% en 2024, muestra el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi.

Fue la entidad federativa con la caída más severa durante el año pasado y continuará presentando el peor desempeño en 2026, ya que su PIB disminuirá 3.4%, calcularon los analistas de Banamex, Guillermina Rodríguez y Jesús Márquez.

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Desde su perspectiva, la economía campechana va a caer otro 2.1% en 2027 y ligará cuatro años en números rojos.

Recordaron que el estado, que gobierna la morenista Layda Sansores, logró un crecimiento excepcional de 7.4% durante 2023 favorecido por la inyección de recursos públicos para la construcción del Tren Maya, pero señalaron que la conclusión de la obra tuvo un impacto negativo significativo.

Los analistas también explicaron que Campeche padeció una caída en la minería petrolera.

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Fuente: Inegi y Banamex

El PIB de su vecino Tabasco también se contrajo 5% durante 2025 tras caer 6.7% en 2024, señalan los registros del instituto que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín.

Los analistas de Banamex prevén que la economía tabasqueña repunte sólo 0.1% este año y avance 2% en 2027.

Tabasco, donde se construyó la refinería de Dos Bocas, también fue afectada por la finalización de la obra y disminuciones en la minería petrolera, explicaron los especialistas del Banco Nacional de México.

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El estado, que gobierna el morenista Javier May Rodríguez, se recupera lentamente después de que su PIB tropezó por dos años de manera consecutiva.

En conjunto, las economías de Campeche y Tabasco estuvieron valoradas en 1.2 billones de pesos durante el año pasado, lo que equivale a 3.3% del PIB nacional.

Los analistas de Banamex proyectan que la economía mexicana se va a expandir 1.3% durante 2026 y 1.8% en 2027, aunque reconocen que persisten diversos desafíos tanto en el ámbito global como en el nacional.

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“Los conflictos geopolíticos, la renegociación del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y las condiciones de incertidumbre interna podrían limitar la inversión y, con ello, el crecimiento sostenido”, indicaron los especialistas.

En opinión de Rodríguez y Márquez, las diferencias en las estructuras productivas de las entidades federativas, su grado de integración al comercio internacional y su capacidad al atraer inversión serán determinantes para impulsar su crecimiento económico.

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cdm