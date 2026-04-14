Toluca, Méx.- Por el Mundial 2026, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México (SEDECO) proyecta una derrama económica de 7 mil 960 millones de pesos en la entidad, beneficiando principalmente a hoteleros y restauranteros.

“Se estima una derrama económica para el Estado de México de 460 millones de dólares, o equivalentes a 7 mil 960 millones de pesos de derrama estimada para todo el tema del Mundial que va del 11 de junio al 19 de julio”, comentó la titular de la dependencia, Laura González Hernández.

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Indicó que lo que se espera es la afluencia de visitantes en zonas turísticas, principalmente Teotihuacán, en restaurantes de la zona metropolitana y en hoteles aledaños al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

“Ya hay una alta demanda, estamos cerca de llegar al tope en hoteles de la zona metropolitana del Valle de México y de Toluca, sobre todo los ubicados cerca de los aeropuertos, para fomentar el turismo también habrá una estrategia específica en los Pueblos Mágicos, habrá actividad para transmitir en ellos el mundial”, anticipó.

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Se espera afluencia de visitantes en zonas turísticas, principalmente Teotihuacán, en restaurantes de la zona metropolitana y en hoteles aledaños al Aeropuerto Felipe Ángeles y al de Toluca. FOTO: AFP

Rutas de la Flor y el Mezcal

Además, se pondrá en marcha la Ruta de la Flor y la Ruta del Mezcal, en donde las personas tendrán una experiencia turística y gastronómica única, puesto que tendrán la oportunidad de ver el proceso, la destilación del mezcal y probar los productos.

“Con el tiempo se irán mejorando y ampliando las rutas, se hará por etapas, habrá diferentes rutas y experiencias, las primeras saldrán en las próximas semanas”, comentó González Hernández.

En el tema del mezcal, refirió que en el proyecto se contemplarían cerca de 80 fábricas de destilación, en donde trabajan cerca de 800 personas y en cuanto a la flor, “será la única experiencia turística que exista en el país de este tipo”, agregó.

“Se hará una importante difusión de ambas rutas en la Zona Metropolitana y en todo el Estado para que, a través de la difusión de turoperadores y hoteles, se pueda dirigir a las personas a una experiencia cercana”.

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