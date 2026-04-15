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Ixtapaluca, Méx.-Un sujeto realizó varios durante el evento “”, que se celebró el domingo pasado, donde se presentó un , lo que causó temor entre algunos asistentes.

El incidente generó momentos de tensión entre los que estuvieron en el sitio, aunque no provocó heridos ni escaló a mayores consecuencias.

De acuerdo con reportes de testigos y videos que circularon en redes sociales, el hombre llegó al lugar aparentemente bajo los efectos del alcohol y sacó un arma de fuego para detonarla sin dirigirla hacia alguien en particular, mientras se peleaban varios hombres en una carpa.

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La acción ocurrió en medio de un evento de exhibición de motocicletas y automóviles que reunió a más de 4 mil personas, según dio a conocer el gobierno local.

El ayuntamiento de Ixtapaluca informó que se trató de un incidente aislado. “No hubo personas heridas, afortunadamente. Se trató de un incidente aislado en el que una persona que llegó al evento, aparentemente bajo los efectos del alcohol, como se percibe en el video, realiza disparos al aire, pero no pasó a mayores”, dio a conocer.

Las autoridades municipales agregaron que el evento en general se desarrolló de forma normal y sin contratiempos, más que ese hecho puntual.

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Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del responsable ni sobre las investigaciones que pudieran derivarse del caso.

El ayuntamiento no reportó daños materiales ni afectaciones adicionales al desarrollo del “Ixtapamoto”.

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vr/cr

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