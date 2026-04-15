Una intensa movilización policiaca se registró en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Lago Zirahuén y Laguna de Mayrán.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio tras recibir la alerta y, al arribar, confirmaron que no había personas heridas, aunque la zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros indicios recabados por los uniformados y el análisis de cámaras de videovigilancia en el sector, los presuntos responsables, quienes aparentemente estarían vinculados con un grupo delictivo, habrían ingresado a un inmueble ubicado en ese punto después de realizar los disparos.

Los presuntos responsables, quienes aparentemente estarían vinculados con un grupo delictivo, habrían ingresado a un inmueble ubicado en ese punto después de realizar los disparos. Foto: Especial

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Tras los hechos, el inmueble quedó bajo resguardo de la policía capitalina mientras peritos y agentes ministeriales desarrollan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil del incidente.

La autoridad ministerial ya fue notificada para continuar con las indagatorias y definir la situación legal relacionada con el predio y con las personas posiblemente involucradas en estos hechos.

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