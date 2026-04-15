La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega encabezó la entrega de cuatro camiones recolectores de basura, con lo que se fortalecerá el servicio de limpia en beneficio de más de 44 mil familias.

Ante vecinos de la alcaldía, la edil afirmó que estos vehículos no son sólo unidades operativas, sino una garantía de que la recolección será más eficiente, constante y cercana a la gente.

“Esto no es sólo un evento, es un cambio de rumbo. Vamos a seguir en la calle todos los días; vamos a seguir resolviendo, dando la cara, trabajando hombro a hombro con ustedes todos los días, porque gobernar no es administrar problemas, gobernar es resolverlos”, afirmó.

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En un comunicado, la alcaldía precisó que con esta acción se fortalece la capacidad de recolección en las 33 colonias de la Cuauhtémoc, como son la Obrera, Roma, Buenavista y Santa María la Ribera, lo que se traduce en calles más limpias, mayor orden y una mejor calidad de vida para quienes viven y transitan en la demarcación.

La alcaldía precisó que con esta acción se fortalece la capacidad de recolección en las 33 colonias de la Cuauhtémoc. | Foto: Especial.

Dos de estos camiones fueron adquiridos con recursos propios de la alcaldía y dos más se sumaron en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, precisó la alcaldesa, y agregó que “así es como se gobierna: con seriedad, sumando, coordinando, resolviendo”.

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En presencia del secretario general de la Sección I del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), Hugo Alonso Ortiz, la mandataria resaltó que esta inversión también impacta en mejores condiciones de trabajo para el personal de limpia, al contar ahora con herramientas a la altura de su esfuerzo: tecnología más limpia, más eficiente y con mayor capacidad.

También reconoció el trabajo del personal de limpia, a quienes agradeció su esfuerzo diario. “Muchas gracias por el esfuerzo, por la dedicación y por hacer que esta alcaldía renazca todos los días”, expresó.

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JACL/cr