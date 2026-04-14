La venta de playeras de futbol piratas, de diferentes selecciones, se da a plena luz del día en la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sobre el cruce de Paseo de la Reforma y la calle Génova, al menos 20 puestos ambulantes ofrecen jerseys no oficiales de equipos que participarán en el Mundial de Futbol.

Los precios oscilan entre los 250 y 500 pesos, dependiendo de la calidad, la edición y el equipo. Informales aseguraron que la demanda ha incrementado conforme se acerca el torneo internacional.

Además de las camisetas, en estos puestos también se comercializan artículos relacionados con el futbol, como llaveros, balones y otro tipo de mercancía alusiva.

En la Ciudad de México se realizó un operativo por autoridades federales para decomisar mercancía apócrifa alusiva al Mundial tras las demandas de marcas deportivas y la FIFA.

Las autoridades capitalinas han reforzado los operativos para evitar el ambulantaje en la zona de Paseo de la Reforma.

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