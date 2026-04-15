Más Información
Familia pernocta afuera de su casa por afecciones tras fuga de agua en Álvaro Obregón; "mi patrimonio se redujo a basura"
Agricultura se reúne con el sector de la masa y la tortilla en México; analizan acuerdos para evitar alza en el precio
Expertos ven a Infodemia MX como un órgano de propaganda y sin metodología de verificación; 6 de cada 10 “desmentidos” en 2025 están vinculados a la 4T
Tlalnepantla, Méx.- Un pasajero de taxi de aplicación Didi murió tras caer de la motocicleta donde viajaba, en Periférico Norte.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad de Didi realizó una maniobra para cambiar de carril; sin embargo, perdió el control de la motocicleta, lo que provocó que tanto él como el pasajero cayeran al asfalto.
Tras la caída, un camión que circulaba por la zona atropelló al pasajero, quien murió de manera instantánea.
Lee también Vecinos de Tlalnepantla se vuelven “viene viene” por caos vial; obras en Periférico colapsan la zona
Versiones preliminares señalan que el accidente pudo haber sido ocasionado por la falta de señalamientos de división de carriles.
Se espera que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arribe al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo.
¿Y el Detector de Mentiras?; tras apertura de expediente a Villamil y Elorza, no emiten sección de Infodemia en mañanera de Sheinbaum
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]