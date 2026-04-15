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Tlalnepantla, Méx.- Un pasajero de taxi de aplicación murió tras caer de la motocicleta donde viajaba, en .

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad de Didi realizó una maniobra para cambiar de carril; sin embargo, perdió el control de la motocicleta, lo que provocó que tanto él como el pasajero cayeran al asfalto.

Tras la caída, un camión que circulaba por la zona atropelló al pasajero, quien murió de manera instantánea.

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Un camión que circulaba por la zona atropelló a la víctima luego de caer en el asfalto. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.
Un camión que circulaba por la zona atropelló a la víctima luego de caer en el asfalto. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.

Versiones preliminares señalan que el accidente pudo haber sido ocasionado por la falta de señalamientos de división de carriles.

Se espera que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arribe al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo.

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jecg/cr

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