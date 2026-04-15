El fuerte olor fétido que percibieron vecinos de la colonia Santa María la Ribera alertó a las autoridades sobre lo que ocurría al interior de un departamento ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue encontrado el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con reportes oficiales, los habitantes del edificio señalaron que desde hacía varios días no veían a la persona, por lo que decidieron solicitar apoyo de los servicios de emergencia ante la preocupación por su ausencia y el olor que emanaba del inmueble.

Al sitio acudieron elementos policiales, así como personal del equipo Vulcanos y una unidad médica de Protección Civil. Tras ingresar al domicilio, los rescatistas localizaron a una mujer de entre 50 y 55 años de edad, quien ya no contaba con signos vitales.

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Paramédicos realizaron la valoración correspondiente y confirmaron el deceso, cuya causa no pudo determinarse en el lugar. Posteriormente, los uniformados acordonaron la zona mientras el cuerpo era cubierto con una sábana en espera de las diligencias ministeriales.

El caso fue notificado a la Coordinación Territorial correspondiente, mientras que peritos de la fiscalía capitalina acudieron para llevar a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas de la muerte.

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