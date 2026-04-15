El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, encabezó una reunión de trabajo con el director de resguardo y las dirigencias de los tres sindicatos del recinto legislativo (Sindicato de Trabajadores del Congreso de la CDMX, Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de la CDMX, Sindicato Auténtico de Trabajadores del Congreso) para escucharlos, fortalecer la seguridad y establecer protocolos claros de actuación ante situaciones de riesgo, como la ocurrida la semana pasada.

Como resultado del “portazo” que dieron integrantes de la Asamblea de Barrios el pasado jueves, cinco trabajadores resultaron lesionados; además de daños materiales en las instalaciones, incluyendo afectaciones en puertas principales, equipo de seguridad y la pérdida de un radio de comunicación.

Los trabajadores del Congreso local coincidieron en que no existe protocolo de seguridad, ni preventivo ni reactivo, ante manifestaciones o hechos violentos.

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Por lo anterior solicitaron, entre otras cosas, el otorgamiento de asesoría legal especializada, la implementación de cursos de capacitación técnica, la disponibilidad de una ambulancia en las instalaciones del Congreso, así como el reconocimiento pleno al personal involucrado en el “portazo”.

Jesús Sesma en el Congreso de la CDMX. | Foto: Especial.

De igual forma, demandaron que no deberá contemplarse ningún tipo de represalia, directa o indirecta, en contra del personal que haya participado o colaborado en las acciones relacionadas, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos laborales y humanos.

Asimismo, se solicitó el reforzamiento de puertas y ventanas y la instalación de un detector de metales.

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También se planteó la realización de un estudio del presupuesto requerido para la implementación de dichas medidas, la creación de un protocolo de actuación que incluya mecanismos de comunicación preventiva y reactiva con las fuerzas de seguridad, la reestructuración del personal de resguardo y la capacitación continua tanto del personal de resguardo como del resto del personal que labora en el recinto.

Durante la reunión, Sesma Suárez subrayó que el Congreso capitalino es un espacio abierto a la libre expresión y a las manifestaciones sociales, pero enfatizó la importancia de garantizar condiciones de seguridad para todas las personas que laboran en el recinto.

Congreso CDMX tras la irrupción de integrantes de Asamblea de Barrios. | Foto: Luis Camacho

“El derecho a manifestarse debe ejercerse con respeto y en condiciones que no pongan en riesgo la integridad de nadie. Nuestro deber es asegurar que este Congreso siga siendo un espacio de diálogo, pero también un lugar seguro”, señaló.

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Asimismo, destacó la necesidad de actuar con responsabilidad y coordinación institucional para prevenir situaciones similares en el futuro, mediante la implementación de protocolos que permitan atender este tipo de actos de manera oportuna y eficaz.

Reiteró que el Congreso de la Ciudad de México mantendrá su compromiso de escuchar las demandas ciudadanas, al tiempo que refuerza las medidas necesarias para proteger tanto a su personal como al patrimonio del recinto.

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JACL/cr